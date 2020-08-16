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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait
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    16.08.2020 - 10:54 | | AA

    Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i bakanlığımıza ait" dedi.

    Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirtti. Selçuk, "Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait" dedi.

    Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşın evrak işleri ile daha az uğraşmak zorunda kaldığını kaydeden Bakan Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını aktardı.

    1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için 'Teşvikte kazancım ne kadar?' uygulamasının hayata geçirdiklerini ve e-devlet üzerinden hizmet verdiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz. Muhtarlarımızın da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019 yılında elektronik ortama taşıdık."

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