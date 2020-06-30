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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: Kısa çalışma süresi 1 ay uzatıldı
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    30.06.2020 - 14:21 |

    Bakan Selçuk: Kısa çalışma süresi 1 ay uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi.

    Bakan Selçuk: Kısa çalışma süresi 1 ay uzatıldı

    Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

    “Bugüne kadar 3.5 milyonu aşkın işçimize 13.5 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yaptık”

    Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 Milyonu aşkın işçimize 13,5 Milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

    “Süre uzatımı için başvuru gerekmeyecek”

    Bakan Selçuk, “1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir.” dedi.

    Ayrıca, Resmi Gazetede yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 01/07/2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.

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