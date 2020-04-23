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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz
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    23.04.2020 - 11:01 |

    Bakan Selçuk: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı.

    Bakan Selçuk: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz

    Zehra Zümrüt Selçuk, “Corona virüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık.” dedi.

    İşsizlik Ödeneği alanlara önemli uyarı: IBAN numaraları 26 Nisan’a kadar bildirilecek

    Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.

    Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

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