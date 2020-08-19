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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Konu çözüme kavuştu
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    19.08.2020 - 16:39 | | DHA

    Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Konu çözüme kavuştu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının, Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını temin etmeye devam edeceklerini açıkladı.

    Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Konu çözüme kavuştu

    Bakan Selçuk, Twitter'dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUTa tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" açıklamasını paylaşarak, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

    Bakan Selçuk müjdeyi verdi Konu çözüme kavuştu

     

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