Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Konu çözüme kavuştu

Bakan Selçuk, Twitter'dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUTa tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" açıklamasını paylaşarak, "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.