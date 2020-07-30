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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı
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    30.07.2020 - 11:38 | | DHA

    Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de toplam işçi sayısının 14.2 milyona, sendika üyesi işçi sayısının ise 1.9 milyona ulaştığını ifade etti.

    Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 1.9 milyona ulaştı

    Bakan Selçuk, işçi sendikalarının Resmi Gazete'de yayımlanan istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre, sendikalaşma oranının yüzde 13,66 olarak gerçekleştiğini belirtti. Toplam işçi sayısının 14.2 milyona, sendika üyesi işçi sayısının ise 1.9 milyon ulaştığını ifade eden Bakan Selçuk, 2020 Ocak ayına kıyasla toplam işçi sayısının 394 bin 854, sendikaya üye işçi sayısının da 28 bin 272 kişi arttığına dikkat çekti.

    6356 sayılı kanun kapsamında 190 sendikanın faaliyet gösterdiğini anımsatan Bakan Selçuk, 2020 Ocak-Temmuz döneminde 10 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1'lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının da 57'ye ulaştığını kaydetti. Türkiye'nin büyümesinde ve güçlenmesinde işçi sendika ve konfederasyonlarının önemli bir yeri olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Elbette en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması ve tüm işçilerimizin sendikalaşması yönünde. Bizler kendimizi işçilerimizle daha güçlü hissediyor, çalışma hayatımızı işçilerimizle daha ileri seviyelere taşıyoruz. Biliyoruz ki; işçilerimiz emeği, alın terini temsil etmekte" dedi.

    Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıktıklarına vurgu yapan Selçuk, bu anlayışla çalışanların hakkını, hukukunu her mecrada savunmaya gayret ettiklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz' dedi.
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