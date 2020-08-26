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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması! Ertelendi...
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    26.08.2020 - 09:47 | | DHA

    Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması! Ertelendi...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödeme süresinin 31 Aralık'a uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini duyurdu.

    Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması! Ertelendi...

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle SGK prim ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı. Selçuk, "Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK’ya 2020 temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine; bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk, ayrıca 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı getirildiğini bildirdi. Sel felaketinden etkilenenlerin yanında olduklarını belirten Selçuk, "Yaraların sarılması en büyük amacımız. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

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