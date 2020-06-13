Bakan Selçuk'tan işten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. 1 milyon 358 bin kişi nakdi yardım desteği alıyor. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek."