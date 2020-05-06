06.05.2020 - 10:30 |
Bakan Varank açıkladı! Başvuru sayısı belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına 70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi.
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Tabea Antik Kenti'ne koyun sürüsü daldıDenizli'nin Kale ilçesindeki Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?" dedi.