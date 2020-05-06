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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank açıkladı! Başvuru sayısı belli oldu
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    06.05.2020 - 10:30 |

    Bakan Varank açıkladı! Başvuru sayısı belli oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına 70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi.

    Bakan Varank açıkladı! Başvuru sayısı belli oldu

    Ayrıntılar geliyor...

    Tabea Antik Kenti'ne koyun sürüsü daldıDenizli'nin Kale ilçesindeki Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?" dedi.
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