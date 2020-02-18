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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank açıkladı! Toplam 15 proje yürütülecek
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    18.02.2020 - 09:35 | | İHA

    Bakan Varank açıkladı! Toplam 15 proje yürütülecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı. Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası’nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, “24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek” dedi.

    Bakan Varank açıkladı! Toplam 15 proje yürütülecek

    Ayrıntılar geliyor...

    Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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