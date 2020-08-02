BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â TÃ¼rkiye'nin Otomobili GiriÅŸim Grubu (TOGG) tarafÄ±ndan 2019 sonunda tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan, temmuz ayÄ± iÃ§inde Bursa Gemlik'te fabrikasÄ±nÄ±n temeli atÄ±lan ilk yerli ve milli otomobil,Â merkezinin bulunduÄŸu BiliÅŸim Vadisi'ni de hareketlendirdi. Vadinin bulunduÄŸu Kocaeli ile fabrikanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Bursa bÃ¶lgesinde elektrikli ve otonom araÃ§lar ile ilgili bir ekosistem oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. TOGG'un paydaÅŸlarÄ±ndan olan veya Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerinde yer almak isteyen uluslararasÄ± teknoloji firmalarÄ±, BiliÅŸim Vadisi'ne gelerek teker teker ofislerini aÃ§maya baÅŸladÄ±.

Bakan Varank, Avrupa'nÄ±nÂ doÄŸuÅŸtan elektrikli ilk ve tek SUV modeli iÃ§in 2022'nin son Ã§eyreÄŸinde banttan indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ã‡evreyi kirletmeyen, elektrikli ve baÄŸlantÄ±lÄ± bir mobiliteyi hayata geÃ§irerek Ã¼lkemizdeki tedarik sanayisinin de dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.

'FÄ°RMA SAYISI 112'YE Ã‡IKTI'

TÃ¼rkiye'nin Otomobili'nin teknoloji Ã¼ssÃ¼nÃ¼n BiliÅŸim Vadisi'nde olduÄŸunu hatÄ±rlatan Bakan Varank, "Ã–n gÃ¶sterim araÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana vadiye olan firma baÅŸvurularÄ±nda yÃ¼zde 50'lik bir artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YerleÅŸik firma sayÄ±sÄ± 79'dan 112'ye Ã§Ä±ktÄ±. Otomotiv sektÃ¶rÃ¼ne hizmet veren uluslararasÄ± teknoloji ÅŸirketleri iÃ§in burasÄ± bir cazibe merkezi olmaya baÅŸladÄ±. Otomotiv EndÃ¼strisinde Ã¶nemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldÄ±. Yine uluslararasÄ± ÅŸirketlerden FEV ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

'100 MÄ°LYON LÄ°RALIK FON KURULACAK'

Bakan Varank, BiliÅŸim Vadisi'ni, teknoloji tabanlÄ± giriÅŸimciliÄŸin de merkezi haline getirmek istediklerini kaydederek, "Bu amaÃ§la 100 milyon liralÄ±k bir GiriÅŸim Sermayesi YatÄ±rÄ±m Fonu kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. UlaÅŸÄ±m, haberleÅŸme, nesnelerin interneti, finans, siber gÃ¼venlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte deÄŸerlendirmek istiyoruz" dedi.Â

Ã–te yandan uluslararasÄ± bir mÃ¼hendislik firmasÄ± olan EDAG, araÃ§ Ã¼reticilerinin yanÄ± sÄ±ra teknolojik aÃ§Ä±dan geliÅŸmiÅŸ otomotiv tedarikÃ§ileri iÃ§in mÃ¼hendislik hizmetleri sunuyor. Åžirket, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaÅŸÄ±k 60 ofisten oluÅŸan kÃ¼resel bir aÄŸa sahip. Global otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶nemli aktÃ¶rlerden biri olan FEV de motor, aktarma organlarÄ± ve araÃ§ mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TasarÄ±m, simÃ¼lasyon, yazÄ±lÄ±m, kalibrasyon, elektrikli ve akÄ±llÄ± araÃ§ sistemleri ile eÄŸitim alanÄ±nda ileri mÃ¼hendislik hizmetleri veriyor.