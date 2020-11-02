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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank ekim ayı İmalat PMI verilerini değerlendirdi!
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    02.11.2020 - 11:13 | | AA

    Bakan Varank ekim ayı İmalat PMI verilerini değerlendirdi!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyümenin öncü verilerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekimde 53,9'a yükselip üst üste 5 ay artış gösterdiğini belirterek, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da Şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." ifadesini kullandı.

    Bakan Varank ekim ayı İmalat PMI verilerini değerlendirdi!

    Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ekim ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

    Büyümenin öncü verilerinden olan PMI'nın ekimde 53,9'a ulaşarak, üst üste 5 ay yükseldiğine dikkati çeken Varank, "Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018'den beri en yüksek düzeyde." ifadesine yer verdi.

    Varank'ın paylaşımındaki grafiklere göre Türkiye, ekimde endekste elde ettiği değerle aralarında ABD, Çin, Güney Kore ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.

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