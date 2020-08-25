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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank: İmalat sanayimiz ağustosta güçlü performans gösterdi
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    25.08.2020 - 10:52 | | DHA

    Bakan Varank: İmalat sanayimiz ağustosta güçlü performans gösterdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayisinin ağustos ayında güçlü performans gösterdiğini belirterek, "Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

    Bakan Varank: İmalat sanayimiz ağustosta güçlü performans gösterdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Reel Sektör Güveni; siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite Kullanım Oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

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