Bakan Varank: İmalat sanayimiz ağustosta güçlü performans gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Reel Sektör Güveni; siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite Kullanım Oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.