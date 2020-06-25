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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank: İstanbul, yükselen ekosistemler listesinde 16'ncı sırada
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    25.06.2020 - 17:23 | | DHA

    Bakan Varank: İstanbul, yükselen ekosistemler listesinde 16'ncı sırada

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakıp 16'ncı sırada yer aldığını duyurdu.

    Bakan Varank: İstanbul, yükselen ekosistemler listesinde 16'ncı sırada

    Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome'un 2020 raporu çıktı. İstanbul yükselen ekosistemler listesinde, Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakıp 16'ncı sırada yer aldı. Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük" dedi.

    Bakan Varank: İstanbul, yükselen ekosistemler listesinde 16ncı sırada

    Son anda fark etti! Kendini dışarıya zor attı…Bolu'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. ve kardeşi Erkan Ş., uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.Bolu’da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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