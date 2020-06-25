25.06.2020 - 09:44 | | DHA
Bakan Varank: Reel sektör güveni, güçlü yükseliş kaydetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveninin de güçlü yükseliş kaydettiğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran'dan bir güzel haber daha. Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek" dedi.
Corona'ya rest çektiler! "Corona olacaksak, vatanımızda olalım"Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule’den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, coronaya adeta resti çekerek, “Corona olacaksak vatanımızda olalım” dediler.