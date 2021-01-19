Bakan Varank, Sakarya'da traktör fabrikasını ziyaret etti

Erenler ilçesindeki fabrikaya gelen Bakan Varank, burada üretim çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Almanya Hamburg merkezli IF DESIGN AWARDS tasarım yarışmasında ödüle layık görülen 5120 model traktörü kullanan Varank, hatları gezerek fabrikanın ürettiği yerli ürünleri de inceledi.









Bakan Varank'a ziyaretinde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da eşlik etti.