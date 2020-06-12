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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi
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    12.06.2020 - 11:29 | | Foreks

    Bakan Varank sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mayıs'tan itibaren sektörel toparlanma başladı, Haziran'da hız kazandı." dedi.

    Bakan Varank sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mayıs'tan itibaren  sektörel toparlanma başladığını, Haziran'da hız kazandığını söyledi. Varank bugün açıklanan sanayi üretimi rakamları ile ilgili twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "İç ve dış talepteki daralmayla
    Nisan sanayi üretiminde ciddi bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş sadece  ülkemize has değil." dedi.

    Varank, "Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte  inşallah güçlü ivmelenme göreceğiz." diye konuştu.

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