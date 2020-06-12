Bakan Varank sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mayıs'tan itibaren sektörel toparlanma başladığını, Haziran'da hız kazandığını söyledi. Varank bugün açıklanan sanayi üretimi rakamları ile ilgili twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "İç ve dış talepteki daralmayla

Nisan sanayi üretiminde ciddi bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş sadece ülkemize has değil." dedi.

Varank, "Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte inşallah güçlü ivmelenme göreceğiz." diye konuştu.