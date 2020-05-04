Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye nefes oldu

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız" dedi.