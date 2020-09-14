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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank'tan büyüme açıklaması
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    14.09.2020 - 10:54 |

    Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.

    Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi  üretimi verilerini değerlendirerek, "Uyguladığımız tedbirler reel  sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.

     Varank, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.

    Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel  ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık.

    Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte  yüksek büyüme bekliyoruz."

    Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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