Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık.

Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor."