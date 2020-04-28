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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması
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    28.04.2020 - 09:15 |

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı da bunlardan biri." dedi.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

    Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

    "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık.

    Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor."

     

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