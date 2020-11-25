Bakan’dan sanayiciye ‘demir yolu’ sözü

Karaismailoğlu, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Heyetin isteklerini dinleyen Karaismailoğlu, sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Lojistik Master Planı’ndaki hedeflerden birisinin de sanayicilerin, ürünlerini hızlı ve düşük maliyetle pazara ulaştırmaları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu şöyle konuştu:



“Gelecek dönemde de demir yolu çalışmalarımıza ağırlık verecek ve sanayicimizi demir yolunun imkanlarından faydalandıracağız. Türkiye’nin dört bir yanındaki yolcu ve yük analizlerini yaparak hazırladığımız Lojistik Master Planı’mızla sanayiye katkı sağlayacağız. önümüzdeki dönemde de inşa edeceğimiz demir yolu projelerimizle sanayinin bu ulaşım modundaki hareketliliğini de artıracağız.”



‘Talebimizi ilettik’



ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da görüşmeye ilişkin şunları söyledi:



“Taleplerimizi bakanımıza ilettik. Özellikle Lojistik Master Planı’nda yer alan demir yoluyla ticari taşımacılığın artırılması vizyonundan memnunuz.”