13.03.2020 - 12:17 | | AA
Son dakika... Bakanlık açıkladı! Hepsi 1 mayıs 2020 sonrasına ertelendi
Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda, 2020 fuar takvimine ilişkin de değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020'den sonrası döneme ertelendi." ifadesi kullanıldı.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.