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30.11.2020 - 10:21 | | DHA

Bakanlık açıkladı! Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü.

Bakanlık açıkladı! Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

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