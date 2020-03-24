Bakanlık duyurdu! 2 ay ertelendi...

Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tütün mamülleri ve alkollü içki satan işyerlerinin süre uzatım başvuru tarihini 2 ay öteledi.

Sonu çift rakamla biten yıllarda, tütün mamülleri ve alkollü içki satma belgesi olan işyerlerinin süre uzatım işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu bağlamda işyerlerinin Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım bedelini bankaya yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Ancak bilindiği üzere yurt genelinde koronovirüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmakta olup bu çerçevede virüsü yayılmasının önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca belgelendirilen işyerleri dahil olmak üzere, çoğu umuma açık işyeri kapatılmış veya faaliyetleri kısıtlanmış, vatandaşlarımızın ise sosyal etkileşimlerini minimuma indirmesi tavsiye edilmiştir.

İşyeri sahiplerinden gelen talepler ve yurt genelinde uygulanan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla, bahse konu işyerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi 2 ay uzatılarak 31/05/2020 olarak belirlenmiştir.