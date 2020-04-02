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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakanlık ihracat rakamlarını açıkladı
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    02.04.2020 - 11:08 | | AA

    Bakanlık ihracat rakamlarını açıkladı

    Mart ayında ihracat Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

    Bakanlık ihracat rakamlarını açıkladı

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    'Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım' dedi, 789 lira ceza yedi!Dünyayı saran corona virüs tehdidi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye aykırı olarak Avcılar’da yarı kapasite ile yolcu taşımadığı belirlenen, "Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım" diyen minibüsün şoförüne 789 TL ceza kesildi.
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