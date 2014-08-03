Bakanlıkta atama depremi!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda, cemaate yakın olduğu iddia edilen kadroların tasfiyesi için yeni atama operasyonu yapıldı. Stratejik noktalarda görev yapan bazı bürokratlar pasif görevlere alındı.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Volkan Kaplan ile bazı bölge müdürleri daha önce görevden alınmıştı. Yeni tasfiye operasyonu ile stratejik noktalarda görev yapan 7 bürokrat daha görevden alındı. Bu bürokratlar, başmüfettişlik ve müfettişliklere atanarak, pasif görevlere getirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndaki tasfiye atamaları şöyle:

*Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcıları Ali Gülşen ve Mehmet Sağlam Başmüfettişliğe atandı. Yani iki müdür yardımcısı pasif göreve çekildi.

*Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Madde Kaçakçılığı Daire Başkanı Nihat Özay Başmüfettişliğe getirildi.

*Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat Daire Başkanı Güngör Öztürk Başmüfettişliğe tayin edildi.

*Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici İthalat ve Hariçte İşlem Daire Başkanı Muammer Tanrıvermiş Müfettişliğe atandı.

*Gümrükler Genel Müdürlüğü Denetim Raporları Daire Başkanı Ömer Faruk Şah Başmüfettişliğe, atandı.