Bakanlık'tan, 'Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Altyapı Genel Müdürlüğü hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan 'bakanlık yaptı, belediye ödüyor' ve 'Antalyalılar cezalandırılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberlere konu olan Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı’nın yapım işinin 25 Ekim 2010 tarih ve 1115 sayılı Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak, 2015 yılında bakanlık tarafından devralındığı, 380 milyon lira harcama yapıldığı kaydedildi. Söz konusu hattın işletilmek üzere, 2016 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği hatırlatılarak, "Belediye, söz konusu hattı, 4 yıldır işleterek gelir sağlamaya devam etmektedir. Burada amaç, metronun belediye kaynakları kullanılmadan, bakanlığın ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır. Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

'BELEDİYE GELİRLERİNDE KESİNTİ YAPILMAMAKTA'

Bakanlar Kurulu kararının 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca, raylı sistem yatırım bedellerinin tahsilatının, KDV, fiyat farkı, faiz gibi herhangi bir ilave yapılmaksızın, işletmenin tamamlanarak devredilmesinin ardından, belediyeye her ay genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5’i oranında aylık olarak yapıldığı belirtilerek, "Antalya Medyan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı için harcanan bedel, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından ayda 4 milyon lira olarak, yaklaşık 100 ay süre ile tahsil edilmeye devam edilecektir. Proje bedelinin tahsilatı, projelerinin tamamlanması ve işletmeye başlamasından itibaren yapılmaktadır. Masraflara ilişkin yapım aşamasında belediye gelirlerin herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak, kent içi raylı sistemleri yapım işinin, bakanlık tarafından devralınarak tamamlanması, işletilmek ve geliri kendilerinde kalmak üzere yerel yönetimlere devredilmesi, merkezi yönetimin yerel yönetimlere yapmış olduğu katkı ve destektir. Yerel yönetimlerin yatırım ödenek imkanlarını aşan ya da zorlayan bu tür büyük yatırımların bakanlık eliyle gerçekleşmesi, devletimizin yerel yönetimlere katkısı anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.

'İDDİALAR GERÇEK DIŞI'

Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan bu destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesinin insaf ile bağdaşmayan bir durum olduğu belirtilerek, "Yayınlanan haberlerde yer alan, 'siyasi intikam' ve 'halkın cezalandırılması' iddiaları gerçek dışıdır. Haberlerle iddia edilenin aksine, bakanlığımızca yapılan ve işletilmek üzere ilgili yerel yönetimlere devredilen raylı sistem projelerinde iller arasında bir ayrım yapılması da söz konusu değildir" denildi.