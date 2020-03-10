Bakanlıktan gıdada hileye geçit yok

Denetimler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Geçen yıl en fazla denetim 523 bin 823 ile toplu tüketim yerlerinde yapıldı. Buralara 4 bin 698 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 30 suç duyurusunda bulunuldu. Gıda satış yerlerinde 498 bin 743 denetim yapılırken, buralarda 6 bin 4 idari para cezası verilip, 44 suç duyurusu yapıldı.

Gıda üretim yerlerinde de 193 bin 430 denetime imza atıldı. Bu denetimlerde 5 bin 726 idari para cezası kesildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 100’ü buldu.

89 bin başvuru

Bakanlık, denetimleri dışında tüketicinin başvurularını da değerlendiriyor. Bu kapsamda en yoğun başvuru ‘Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na geliyor. Geçen yıl 89 bin 667 başvuru yapıldı. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER’e şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da denetim gerçekleştiriliyor.

Bakanlık bir yeniliğe daha imza atarak, Whatsapp Gıda İhbar Hattı’nı da devreye aldı. 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı ile tüketici mesajla yetkililere şikayetini ulaştırabiliyor.

Firmalar ifşa edildi

Gıda kontrol görevlisi sayısı ise geçen yıl 7 bin sayısını geçti.

Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, bu kapsamda geçen yıl 618 firmaya ait 1211 parti ürün duyuruldu. Bu ürünlerin 1068’i taklit ve tağşiş, 143’ü ilaç etken maddesi içermesi nedeniyle kamuoyuna açıklandı.

Gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik denetimler kapsamında da geçen yıl 32 kamu ve 102 özel laboratuvarda çalışma yapıldı. Söz konusu denetimler sonucu toplam 9 idari para cezası kararı verildi.