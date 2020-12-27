Bakkal için dijital paket

81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek. Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret Akademisi’nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici tırlarla proje tanıtılacak.

Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara “En Dijital Bakkal” sertifikası verilecek. Eğitimlere “https://akademi.ticaret.gov.tr” adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.