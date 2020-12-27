27.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Bakkal için dijital paket
Ticaret Bakanlığı, Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle salgın döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı.
81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek. Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret Akademisi’nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici tırlarla proje tanıtılacak.
Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara “En Dijital Bakkal” sertifikası verilecek. Eğitimlere “https://akademi.ticaret.gov.tr” adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.