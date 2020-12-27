MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bakkal için dijital paket
ABONE OL
27.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Bakkal için dijital paket

Ticaret Bakanlığı, Coca-Cola Türkiye ile iş birliğiyle salgın döneminde bakkalların dijital dönüşümde daha etkin yer alabilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı.

Bakkal için dijital paket

81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten müşteri ilişkilerine, dijital pazarlamadan reklamlar ve sosyal medya kullanımına kadar çeşitli konularında eğitim verilecek. Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı Sanal Ticaret Akademisi’nden ücretsiz ulaşılabilecek. Diğer taraftan belirli illerde gezici tırlarla proje tanıtılacak.

Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla kullanıcılara aktarıldığı eğitimleri tamamlayan başarılı bakkallara “En Dijital Bakkal” sertifikası verilecek. Eğitimlere “https://akademi.ticaret.gov.tr” adresinden ulaşarak, tüm aşamaları tamamlayan bakkallar arasında yapılacak çekilişte de çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Son dakika... İstanbul'da büyük şok! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

15 bin 118 vaka 253 can kaybı

Sıradaki Haber