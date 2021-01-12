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12.01.2021 - 18:00 | | AA

Balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının ardından bolluk bekliyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avının, balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle kısmi olarak 10 gün durdurulmasının ardından bolluk bekliyor.

Balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının ardından bolluk bekliyor

Düzce'de Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 5 gün önce alınan karara balıkçıların uyduğunu söyledi.

Balıkçıların 5 gündür limanda eksiklerini gidermek için çalışma yürüttüğünü aktaran Karakaş, "5 gün önce alınan kararın ardından şu anda denizde bir hamsi hareketliliği gözlemleniyor. Yasağın ardından hamsi bereketinin olacağını düşünüyoruz." dedi.

Karakaş, uygulamanın başlamasıyla tezgahlarda hamsi fiyatının yükseldiğini dile getirerek, "Hamsinin kilogramı 15 liradan 25 lirayı gördü. Tezgahlarda taze ve iri hamsi yok. Şoklanmış hamsi mevcut. Denizlerde avcılık tekrar başladığında hem fiyatlar düşecek hem de iri balık yiyeceğiz." diye konuştu.

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