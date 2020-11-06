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06.11.2020 - 12:30 | | AA

Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de kasım ayının ortasına kadar hamsi avı yapılmasını beklediklerini belirtti.

Balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay boyunca iyi seviyede palamut avcılığı gerçekleştirildiğini söyledi. Sürüler halinde doğuya hareket eden palamudun hava şartlarının da etkisiyle geri dönmediğini belirten Arslan, "Bu nedenle avcılık son zamanlarda azaldı. Bundan sonraki süreçte geçen aylardaki kadar bol olmasa da yine tezgahlarda kasım ve aralık aylarında palamut olacak. Bol olmayınca artık ucuz da olmayacak maalesef." diye konuştu.

Arslan, bu yıl bolluk dolayısıyla palamut avcılığına yoğunlaşıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu süreçte hamsi olsa o da avlanırdı, balıkçılar hamsiyi bulamadı. Bu da Karadeniz kıyılarında hamsinin şu an için olmadığı anlamına geliyor. Büyük tekneler hamsi avı için Marmara'ya gitti. Piyasada satılan hamsi Marmara hamsisi, Karadeniz hamsisi şu an için yok. Karadeniz hamsisinden bu yıl çok da umutlu değiliz, şu ana kadar avlanması lazımdı ancak şu an için avcılık yok."

Hava şartları ve deniz suyu sıcaklıklarının avcılık için önemli bir etken olduğuna işaret eden Arslan, "Deniz suyu sıcaklığı yüksek, belki de bunun için kıyılarımıza gelmemiş olabilir. Kasım ayının ortasına kadar hamsi avının Karadeniz'de yapılmasını bekliyoruz. Bu süre belki biraz daha uzayabilir. Bol hamsi avı şu an için söz konusu değil, bu da fiyatlara olumsuz yansıyacaktır." dedi.

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