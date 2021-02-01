Balıkçının ağlarına 2 ton sarı kanat takıldı

Hamsi yasağının sürdüğü Karadeniz'de balıkçılar, istavrit ve diğer balık türlerinin avına yöneldi. Zonguldak açıklarında avlanan bir balıkçının teknesinin ağına sarı kanat takıldı. Ağları denizden çekmekte güçlük çeken balıkçılar, yaklaşık 2 ton sarı kanatla limana döndü. Avlanan sarı kanatlar, limanda ağlardan ayrılarak kasalara konuldu. TIR'lara yüklenecek balıklar, ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak. Sarı kanadın kilosunun 80 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

Balıkçı Serkan Akın ağlarına vuran sarı kanatla yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Allah nasip etti, 2 ton balık tuttuk. Bu sene balıkçılık çok oldu. Denizde çalışan herkes bir şeyler kazandı. Geçtiğimiz sene hiçbir şey yoktu denizde, tekneleri bırakıp buradan İzmir'e gittik. Bu sene çok güzel burası, Allah herkesin gönlüne göre versin." dedi.

'İSTAVRİTTEN SONRA SARI KANAT AKINI BAŞLADI'

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan ise kıyı balıkçılığının önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir balıkçılık kıyıdan başlar, bu bir atasözüdür. Bu sene palamut, peşinden hamsinin yasaklanmasından sonra istavrit akını başladı. İstavritten sonra da Filyos ve Ereğli arasında sarı kanat akını başladı. Çinekopun bir büyüğü oluyor bu balık. Vatandaşın sofrasında biraz pahalı geldiği için pek tercih edilmiyor. Kasası 900 ila 1000 bin liradan satılıyor. Aşağı yukarı 2 ton balık yakaladı arkadaşlar. Bu bizim için sevindirici bir haber. 40 gün av 1 gün tav diye bir söz var. Arkadaşlar sabrettiler" diye konuştu.