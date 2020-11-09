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09.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Balkanlara 10 ayda 10 milyar $ ihracat

Balkanlar coğrafyasına yılın 10 ayında 10 milyar 213.6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 3 milyar 47.6 milyon dolarla Romanya’ya gerçekleştirildi.

Balkanlara 10 ayda 10 milyar $ ihracat

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna - Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 10 milyar 213.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 40,5 milyon dolar düzeyinde bulunurken, koronavirüs salgını nedeniyle Balkanlara ihracatın yüzde 7.5 azaldığını ortaya koydu. Balkan ülkeleri arasında ocak - ekim döneminde en fazla ihracat 3 milyar 47.6 milyon dolarla Romanya’ya yapıldı. Romanya’yı 1 milyar 991.2 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 391.2 milyon dolarla Yunanistan ve 1 milyar 261.1 milyon dolarla da Slovenya takip etti.

Sırbistan’da artış

Kovid-19’un tüm olumsuz etkilerine rağmen ocak - ekim döneminde Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Kosova’ya gerçekleştirilen ihracatta artış kaydedildi.

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