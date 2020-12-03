‘Balon balık’ta kuyruk başına 5 TL ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığının özendirilmesi için, balığın kuyruğu başına 5 lira ödeyecek. Balon balıkları, “etik kurallar çerçevesinde” kafasına vurularak öldürülecek, balığın kuyruk dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak. Düzenleme kapsamında 1 milyon balık kuyruğuna kadar ödeme yapılacak.



İstilacı tür



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak tebliğine göre, Su Ürünleri Bilgi Sistemi’ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi’ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara destek ödemesi yapılacak. Balon balığının, denizlerdeki çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar verdiği belirtilen tebliğe göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020’ye kadar gerçekleştirilecek, 1 milyona ulaşıldığında da alım durdurulacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak.



Denize atılacak



Balon balıkları, “etik kurallar çerçevesinde” kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balıkların kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak. Balığın kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak. Balık ölüleri, kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak, açığa bırakılacak. Balıkçılar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen teslim noktalarına teslim edecek. Balon balığı kuyrukları gıda ve yem olarak kullanılamayacak, alım-satımı yapılamayacak. Destekleme başvuruları, Akdeniz ve Ege Denizi’ne kıyısı olan Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerine yapabilecek. Balon balığı kuyrukları, soğutucularda bekletildikten sonra, bir kuruluşla anlaşma yapılarak bertaraf edilecek.



‘Eşkali’ de verildi



Tebliğde, avlanması teşvik edilen balon balığı kuyruğu ile ilgili teslim tutanağının yanı sıra, balık ile kesik kuyruğunun fotoğraflarına da yer verildi.



Bakan Pakdemirli: Bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılara 5 milyon TL destekleme ödemesi yapılacağını belirterek, istilacı yabancı bir tür olan balon balığının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle avlanmasının destekleneceğini kaydetti. Pakdemirli, “Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak” dedi.

Pakdemirli destekleme kararnamesinin, özellikle bahar aylarından önce çıkarılarak, balon balıklarının çoğalma dönemindeki potansiyelinin düşürülmesini sağlayacak şekilde planlama yaptıklarını kaydetti.