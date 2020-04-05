Banka işlemlerinde dijital atağa kalktı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede VakıfBank, gerekli önlemleri aldığını açıkladı. VakıfBank bankacılık hizmetlerinin tamamına yakınını bu pandemi öncesinde de dijital kanallara taşımıştı. Salgından korunmak için bugünlerde evde kalan müşterileri de tüm bankacılık işlemlerini bankanın güçlü dijital kanallarından gerçekleştirebiliyor.

Şube dışı kanallar

VakıfBank ‘dijital kolaylaştırır’ yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üretiyor, ürün ve hizmetlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. 2011 yılında geliştirdiği VIT (VakıfBank Innovative Transformation) projesiyle dijitalleşme sürecini başlattı ve hayata geçirdi. Müşteri odaklı yenilikçi çözümler üretmek, kurum içi yenilikçilik kültürünü oluşturmak ve Ar-Ge ekosistemleri geliştirmek vizyonu ile Ar-Ge Merkezi kurdu.

850 uzmanın çalıştığı merkezin de desteği ile dijitale yön veriyor ve ilkleri hayata geçiriyor. Bugün geldiği noktada bankadaki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Mobil bankacılık hizmetlerini 4.7 milyon müşteri kullanıyor.

Merkezinde yüksek teknoloji ve yenilikçi fikir bulunan pek çok dijital ürünüyle müşterilerine tüm online platformlardan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Yapay zeka çoğu dijital ürünün çekirdeğini oluşturuyor. Bankanın dijital dünyadaki sesi ViBi de bu alanda çok başarılı bir çalışma oldu. ViBi’yi kendi Ar-Ge merkezi tamamen yerli ve milli şekilde geliştirdi. ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti veriyor.

Yapay zekalı ViBi

ViBi, para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri öğrenme gibi 300’e yakın bankacılık işlemini tek başına yapabiliyor. Mobil müşterilerin yaklaşık yüzde 60’ı ViBi’yle tanıştı ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 10.5 milyon etkileşim gerçekleşti.

Bu rakam günlük ortalama 145 bin etkileşim anlamına geliyor. Yapay zekalı bir diğer uygulaması ise Çek Okuma Otomasyonu da çekleri, yapay zekâ temelli akıllı karakter tanıma işleminden geçiriyor ve çek üzerinde yer alan bilgiler otomatik olarak sisteme aktarılıyor. Yine IVR olarak adlandırdığı süreç robotlarıyla çağrı merkezini arayan bir müşteri işlemlerini, hiç sıkıntı yaşamadan uçtan uca sesli asistanla tamamlayabiliyor.

Kredi ve borçlara üç ay erteleme

VakıfBank, bu dönemde salgının ekonomideki olası etkilerini de bertaraf edebilmek amacıyla pek çok önlemi hayata geçirdi. Hem bireysel hem de ticari müşterilerine kredi ve borç ödemelerinde üç ay ertelemeden yeni kredi desteklerine kadar her alanda büyük destekler veriyor. Bu ürün ve hizmetlerine de başvuruları dijital kanallardan alıyor, cevapları ve kullandırmaları da yine bu kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyor. VakıfBank, bu dönemde hassasiyet gösteren ve evinde kalan tüm müşterilerine de teşekkür ediyor.

Ar-Ge projeleri

VakıfBank, Ar-Ge merkezi yapılanması ile bir yandan mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi için Ar-Ge projeleri üretirken diğer yandan da büyük veri, yapay zekâ, siber güvenlik, açık bankacılık ve blokzincir alanlarında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor. Ticari İnternet Bankacılığı’nın ardından yenilenen Ticari Mobil uygulamasını devreye aldı. Ticari tarafta dijital imza ve dijital onay ile hem sınırları kaldırdı hem güvenliği artırdı.

Her türlü önlem alındı

VakıfBank, dijital kapasitesiyle güncel gelişmeler karşısında hemen aksiyon alabiliyor. Zorunlu olarak evden çıkanların da teması azaltabilmesi adına çeşitli önlemleri hayata geçirdi.

Temassız kartlarla yapılan günlük harcama limitini 250 TL’ye çıkardı.

ATM’lerden para çekme limitini 5.000 TL yaptı. EFT ve havaleyi ücretsiz hale getirdi.

60 yaş üzerinin debit kartlarının temassıza çevrilmesini teşvik ediyor. Kredi kartının mobil bankacılığa tanıtılmasıyla telefonla temassız ödemeyi başlattı.

POS’larda QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmalarını tamamladı.

Müşterilerinden çok iyi geri dönüşler alıyor. 5 milyon kredi kartı kullanıcı arasında temassız kart kullanan sayısının 2 milyona ulaşması da bunu gösteriyor.

‘#Evdekal’ çağrısıyla işler eve taşındı

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede Türk iş dünyası da seferber oldu. Büyük küçük bütün firmalar önlemlerini alırken, işi uygun olan firmaların çoğu sosyal teması azaltmak için evden çalışmaya geçmiş durumda. Hükümetin yaptığı ‘#evdekal’ çağrısı ile işletmelerin büyük bir kısmı uzaktan çalışmaya yöneldi. Üretim, gıda, market, lojistik gibi sektörler haricinde çalışanların çoğu evlerinde ter döküyor.

Evden çalışmaya uygun olmayan sektörler ise geçici bir süre için kapatırken, sanal iş yapış şekillerini geliştiriyorlar. Perakende markalarının çoğu fiziksel mağazalarını kapatırken, faaliyetlerini sanaldan sürdürme kararı aldılar. AVM’lerin de çoğu da sadece market ve zaruri ihtiyaç mağazalarını açık bırakırken diğer bölümlerini kapattılar.

Milyonlar evde

Mart ayı itibariyle milyonlarca çalışan bilgisayar ve cep telefonlarıyla evlere kapanmış durumda. Video konferans uygulamalarının zirve yaptığı bugünlerde iş dünyası da önemli bir sınav veriyor. Evler, kocaman ofis ve plazaların yerini almış durumda. Pek çok firma çağrı merkezlerini de evden çalışmaya uygun hale getiriyor. Saha operasyonları, üretim, lojistik haricinde evde yapılacak her şey dönüştürülüyor.

Dönüşüm zamanı

Virüs salgını gelişmiş teknolojilere ve uzaktan çalışma modellerine daha da önem vermemiz gerektiğini ortaya koydu.

Kurumların ve çalışanların iş süreçlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak yürütebilmesi için uygun donanımlar ve altyapılar kullanması önemli.

İş dünyası evden çalışma modeliyle dijital dönüşümü de yaşıyor. Bilgi işlem departmanları da evden çalışanlara destek sunmak, işyerlerinin üretken kalmasına ve verilerinin siber saldırılara karşı korunmasına yardımcı olmak için verilerin kullanılabilirliğini ve korunmasını sağlamaya odaklandı.