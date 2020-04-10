Banka mevduatları 3 trilyona koşuyor

Merkez Bankası’nın Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Nisan ile biten haftada 51.8 milyar artarak 2.8 trilyon liradan, 2.9 trilyon liraya yükseldi.



Bu dönemde TL cinsi mevduat yüzde 2.81 artışla 1.3 trilyon lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1.57 yükselerek 1.4 trilyon lira oldu.



Döviz mevduatı azaldı



Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 3.6 milyar azalarak 223.9 milyar dolara geriledi. Yerli yatıımcının YP mevduatı 194.1 milyar dolar oldu.



Bireysel ve ticari krediler arttı



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0.05 artarak 487 milyar 978 milyon 975 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 1.42 yükselerek 409 milyar 865 milyon 170 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1.25 azalışla 149 milyar 341 milyon 101 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 484 milyon 948 bin lirası konut, 4 milyar 865 milyon 581 bin lirası taşıt ve 287 milyar 628 milyon 446 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira artarak 2 trilyon 807 milyar 290 milyon 407 bin liraya yükseldi.