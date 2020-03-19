Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Mart ile biten haftada 39 milyar 452 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 769 milyar 49 milyon liradan 2 trilyon 808 milyar 801 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 239 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 728 milyar 415 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 507 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Mart ile biten haftada 6 milyar 344 milyon lira yükselerek 507 milyar 299 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 209 milyar 855 milyon lirası konut, 7 milyar 61 milyon lirası taşıt ve 290 milyar 383 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 976 milyon lira artarak 424 milyar 396 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artışla 116 milyar 418 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 180 milyon lirası taksitli, 66 milyar 238 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 artarak 152 milyar 756 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 102 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 657 milyon lira yükselerek 650 milyar 491 milyon liraya oldu.