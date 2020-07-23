Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 17 Temmuz ile biten haftada 40 milyar 881 milyon 225 bin lira artarak 3 trilyon 172 milyar 656 milyon 614 bin liradan, 3 trilyon 213 milyar 537 milyon 839 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon 564 milyar 839 milyon 6 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,58 artarak 1 trilyon 537 milyar 19 milyon 68 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 232 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 203 milyar 968 milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 235 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 79 milyar 733 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,13 artarak 580 milyar 870 milyon 17 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,12 yükselerek 524 milyar 142 milyon 735 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,49 artışla 158 milyar 156 milyon 528 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 230 milyar 12 milyon 206 bin lirası konut, 6 milyar 85 milyon 32 bin lirası taşıt ve 344 milyar 772 milyon 779 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 17 Temmuz ile biten haftada 16 milyar 837 milyon 806 bin lira artarak 3 trilyon 192 milyar 770 milyon 911 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,94 artış gösterdi.