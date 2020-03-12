Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Mart ile biten haftada 8 milyar 148 milyon 545 bin lira azalarak 2 trilyon 742 milyar 989 milyon 618 bin liradan 2 trilyon 734 milyar 841 milyon 73 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,24 artışla 1 trilyon 273 milyar 851 milyon 420 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,20 azalarak 1 trilyon 356 milyar 807 milyon 896 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 393 milyon dolar artarak 232 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 201 milyar 701 milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 518 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 77 milyar 183 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,72 artarak 479 milyar 279 milyon 32 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,62 yükselerek 397 milyar 363 milyon 513 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,04 azalışla 151 milyar 737 milyon 909 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 193 milyar 156 milyon 586 bin lirası konut, 4 milyar 865 milyon 954 bin lirası taşıt ve 281 milyar 256 milyon 492 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira artarak 2 trilyon 672 milyar 260 milyon 904 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,34 artış gösterdi.