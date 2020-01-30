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    30.01.2020 - 15:10 | | DHA

    Bankacılık sektörünün net kârı 2019'da yüzde 8.1 düştü

    Türkiye bankacılık sektörünün 2019 yılı net kârı, 2018 yılındaki 54 milyar 123 milyon liradan yüzde 8.1 düşüşle 49 milyar 753 milyar liraya geriledi.

    Bankacılık sektörünün net kârı 2019'da yüzde 8.1 düştü

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine  göre, Bankacılık sektörünün 2019'da kredileri yüzde 11 artışla, 2.39 trilyon liradan, 2.66 trilyon liraya, toplam aktifleri yüzde 16.1 artışla 3.87 trilyon liradan 4.49 trilyon liraya yükseldi.

    Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da aynı dönemde yüzde 26.1 artışla 2.04 trilyon liradan 2.57 trilyon liraya çıktı.

    BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı 2019 sonunda yüzde 18.43 ve takipteki alacak rasyosu yüzde 5.33 oldu.

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