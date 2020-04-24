24.04.2020 - 14:12 |
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteni açıklandı. Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 2 trilyon 938,4 milyar TL'den 3 trilyon 6,5 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 510,3 milyar TL'den 514,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 109,5 milyar TL'den 105,5 milyar TL'ye geriledi.
Aynı hafta mevduat 2 trilyon 859,3 milyar TL'den 2 trilyon 944 milyar TL'ye yükseldi.
Takipteki alacaklar 151,5 milyar TL'den 151,8 milyar TL'ye geldi.
Veriler 17 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.