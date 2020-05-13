BİST100.3060.69EURO7.58-0.18USD6.98-0.18ALTIN382.09-0.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bankalarda corona virüs önlemleri
    ABONE OL
    13.05.2020 - 12:51 | | İHA

    Bankalarda corona virüs önlemleri

    Bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak. Müşteri banka içerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulacak.

    Bankalarda corona virüs önlemleri

    Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası Türkiye’de kontrollü normalleşme süreci başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri" başlıklı rehber bankalarda işleyişe kriterler getirdi.

    Rehbere göre, Şube içerisinde sürekli insanlarla yüz yüze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takacak.

    Bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah ve akşam uygun şekilde temizlenecek.

    El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulacak. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

    Müşteri banka içerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. Bekleme alanında, en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulunacak. Müşterilerle diğer müşteriler ve bankoda çalışan banka görevlisi arasında en az bir metre mesafe olacak. Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler ertelenecek.

    Çalışanlara el temizliğine dikkat edilmesine yönelik eğitim verilmesi gerektiği belirtilen rehberde, herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendille örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorundaysa ağız ve burnu kapatması, mümkünse cerrahi maske kullanması önerildi.

    Motosiklet sürücüsünü ıskaladı, otomobile çarptıAmasya'da Ferhat Tüneli'nde motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

    0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Ramazan Bayramı tarihleri 2020 | Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    Ramazan Bayramı tarihleri 2020 | Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    Sıradaki Haber