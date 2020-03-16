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    16.03.2020 - 21:04 | | AA

    Bankalardan emeklilere corona virüs uyarısı

    Bankacılar, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, corona virüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

    Bankalardan emeklilere corona virüs uyarısı

     2020-2023 dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emeklilere maaş promosyonu yeni sözleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bu kapsamda banka şubelerinde yoğunluk gözleniyor.

    Özellikle corona virüs salgınının tüm dünyayı etki altına almasının ardından hükümet salgının yayılmasını önlemek için çok sayıda tedbir aldı. Gerekli olmadıkça toplu alanlarda bulunulmaması ve bu dönemi vatandaşların asgari temasla geçirmesi uyarıları yapıldı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bankacılık sektörü de bu kapsamda müşterilerine önemli uyarılarda bulundu. Bankacılar salgının en fazla etkilediği yaş grubu içinde olan emeklilerin, halihazırda şubelere promosyon işlemleri için yoğun şekilde geldiğini ifade etti.

    Emeklilik promosyon işlemleri başta olmak üzere çok sayıda bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeksizin diğer kanallardan yapılabildiğine dikkati çeken bankacılar, internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirttiler.

    Prof. Dr. Kara'dan CNN TÜRK'te önemli açıklamalarBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Kara yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2, 3 haftayı biraz kontrollü geçirebilirsek ülkedeki yayılmayı durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.
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