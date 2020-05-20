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    20.05.2020 - 08:32 | | AA

    Bankaların çağrı merkezi hizmet seviyesi ve kalitesine dair kurallar belirlendi

    Bankaların çağrı merkezi hizmet seviyesi ve kalitesine dair kuralları belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

    Bankaların çağrı merkezi hizmet seviyesi ve kalitesine dair kurallar belirlendi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelik, 60 yaş ve üstü vatandaşlara telefon bankacılığında doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma imkanı sağlayacak. Bu amaçla, 60 yaş ve üstü vatandaşlara ana menüde herhangi bir tuşlama gerekmeden doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak.

    Kart iptal talebi için banka çağrı merkezini aramak yeterli olacak, hesabın bulunduğu şubeye gitmek gerekmeyecek.

    Hizmet seviyesi ve kalite ölçümü için oranlar belirlendi

    Çağrı merkezi için hesaplanacak karşılanma oranı aylık olarak en az yüzde 95, hizmet seviyesinin aylık en az yüzde 80 olması, çağrı merkezine yapılan aramalarda ise ulaşılabilirlik seviyesinin yıllık olarak en az yüzde 95 olması gerekecek.

    Pazarlama amaçlı telefonlara gün ve saat sınırlaması getirildi

    Yönetmelik, satış ve pazarlama amaçlı aramalara da düzenleme getirdi. Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılamayacak, diğer günler için yapılan aramalar ise Türkiye saatiyle 09.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek. Bankaların çağrı merkezlerinde kullanıcıdan gelen aranmama taleplerini dikkate alacak sistemsel altyapıyı oluşturma yükümlülüğü de yönetmelikte belirtildi.

    Müşteri temsilcilerinin performansı bireysel olarak ölçülecek

    Çağrı merkezinden hizmet alan tüm kullanıcılara hizmet sonrası puana dayalı geri bildirim yapma seçeneği sunulacak ve buna göre hesaplanan çağrı merkezi hizmet kalitesi aylık ortalama puanı 100 üzerinden en az 70 olacak.

    Müşteri temsilcilerinin verdiği hizmetin kalitesi yönetmelikle belirlenen kriterler dikkate alınarak bireysel bazda aylık olarak ayrıca ölçülecek.

    Kalite ölçümleri her ay BDDK'ya raporlanacak

    Bankalar hizmet seviyesi ve çağrı merkezi hizmet kalitesine ilişkin ay bazındaki ölçümleri ve banka çağrı merkezi iletişim numaralarını raporlamaya konu ay sonunu takip eden 15 iş günü içerisinde BDDK'ya gönderecek.

    Bankalara uyum için 1 Temmuz'a kadar süre verildi.

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