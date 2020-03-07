Bankaların emekliye teklifleri sürüyor

2550 liraya varıyor



Bu kapsamda açıklama yapan ING Türkiye, maaşını ING’den alan emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyon fırsatını 2 bin 550 TL olarak güncelledi. Kampanya kapsamında ING’li emekliler, sunulan 750 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon, toplamda ise 2 bin 550 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. ING’li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.



ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Emekli müşterilerimiz ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor” bilgisini verdi.



Vakıfbank da artırdı

VakıfBank emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 yükselterek, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı.



Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2 bin 500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da bulunuyor.