‘Bankaların taahhütlerinin takipçisiyiz’

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Albayrak, bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.



Albayrak, “Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan tüm vatandaşlarımız, BDDK’nin şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler” dedi. Bakan Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte ise “Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek” ifadesi kullanıldı.



Yol gösterdi



İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, “https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/” adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı. Twitter üzerinden ise “HmbSosyalMedya” etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise “0850 222 23 35” olarak duyuruldu.



Kısa çalışma



Albayrak bir diğer paylaşımında da kısa çalışma desteğine başvuruların başladığını kaydetti. Albayrak şu paylaşımı yaptı:



“Ekonomik istikrar kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettiğimiz kısa çalışma desteği başladı. Süreçten etkilenen tüm firmalarımız başvurabilir. Çalışanlarımızı koruyacak, firmalarımızı destekleyecek ve birlikte başaracağız.”







