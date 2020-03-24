Barclays, 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini düşürdü

Barclays, Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini 12'şer dolar indirerek 31 ve ve 28 dolar/varil olarak belirledi.

Yapılan değerlendirmede, "Petrol fiyatları, virüs salgınında köşe dönülene kadar baskı altında kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Barclays, virüs salgınında durumun kötüleşmesi halinde petrol fiyatlarını kısa vadede 10-15 dolar/varil bandına düşebileceklerini de vurguladı.