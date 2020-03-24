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    HaberlerEkonomi Haberleri Barclays, 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini düşürdü
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    24.03.2020 - 08:30 |

    Barclays, 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini düşürdü

    Barclays, corona virüs salgınının yavaşlatılması için alınan tedbirlerinde etkisi ile talepte düşüşün hızlanmasına bağlı olarak Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

    Barclays, 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini düşürdü

    Barclays, Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini 12'şer dolar indirerek 31 ve ve 28 dolar/varil olarak belirledi.

    Yapılan değerlendirmede, "Petrol fiyatları, virüs salgınında köşe dönülene kadar baskı altında kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

    Barclays, virüs salgınında durumun kötüleşmesi halinde petrol fiyatlarını kısa vadede 10-15 dolar/varil bandına düşebileceklerini de vurguladı.

    Milliyet'te Gündem (24 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları:
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