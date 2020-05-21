‘Barış denizi’nde turizm ortaklığı

Bölge turizmcileri, bu sayede Ege Denizi’nin ‘barışçıl bir turizm’ ortamında birleşeceğini; Türkiye ile Yunanistan’ın bu dönemde rekabet yerine büyük bir güç birliğine imza atabileceğini değerlendiriyor. Bakan Ersoy’un sektörden bir isim olarak bakan olmasının hem kamuya, hem de özel sektöre büyük fayda sağladığını kaydeden turizmciler, Ege’de ortak tanıtımın stratejik bir hamle olduğunu belirtiyor.

Görüşmede Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılabileceği vurgulandı. Ayrıca, iki ülkede de vaka sayılarının hızla düzeldiğine ve haziranda kara, deniz ile hava hudut kapılarının açılabileceğine işaret edildi. Kovid-19 sürecini yönetimiyle dünyada öne çıkan Türkiye, turizmde temasları sıkılaştırırken; hazırlıklarını da tamamlama aşamasına getirdi.

‘Avantaj bizde’

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizmin güçlü ülkeleri arasında yer alan İspanya ve İtalya’da Kovid-19 kaynaklı sıkıntıların hala büyük bir sorun olmaya devam ettiğini hatırlatırken, bu durumda Türkiye ve Yunanistan’ın dünyada seyahat edecek herkes için mevcut pozisyonlarını turizmin gelişmesi için kullanabileceğini söyledi. İşler, “Ege, bir barış ve dostluk denizidir. Ege Denizi’nde sınırları kaldırarak ‘kazan kazan’ modeliyle iş birliği içinde üretilen çalışmalar, pazarlama faaliyetleri ile iki ülke birbirine bu süreçte çözüm ortağı olabilir. Bundan sonra da belki pek çok konuda işbirliğini getirebilir” diye konuştu.

Türkiye, bu döneme özel bir tanıtım filmi de oluşturdu. Bakan Ersoy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘Yeniden Türkiye’ (#ReTurkey) tanıtımıyla; Türkiye’nin denizi, dağları, kültür hazineleri ile bu zor süreçte turistleri yenilenmeye davet ettiğini kaydetti.

Diplamasi trafiği

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Sağlıklı Turizm Sertifikası’ dönemiyle birlikte, 70 ülkeye de niyet mektupları gönderilmiş; önceki yıllarda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen 70 ülkeye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen mektuplarda, Türkiye’nin tesis standartlarından alınan önlemlere kadar bilgilendirme yapılmıştı.

11 ülkeye muafiyet

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde Türkiye, bu tehdide karşı arka arkaya eylem planları devreye almıştı. Bu kapsamda turizm hareketi başladığında hızla dönüş almak ve rekabette öne çıkmak isteyen Türkiye’de toplamda 11 ülkeye vize muafiyeti sağlanmıştı. Bunlar, Türkiye’nin ana turizm pazarı ülkeleri ve gelişme potansiyeli yüksek ülkeler olarak yorumlanmıştı. Bu ülkeler ise; İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İspanya, Polonya, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Norveç, Portekiz.