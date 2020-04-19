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    HaberlerEkonomi Haberleri Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor
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    19.04.2020 - 13:46 | | DHA

    Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor

    Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. Hastane şantiyesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor

    Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. 2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor.

    Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor

    Hastanenin girişindeki yolların tamamlandığı görüldü. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanında yapılan çalışmalar havadan da fotoğraflandı.

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