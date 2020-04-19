Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. 2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor.

Hastanenin girişindeki yolların tamamlandığı görüldü. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanında yapılan çalışmalar havadan da fotoğraflandı.