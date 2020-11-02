Başarıya ‘bağımsız’ katkı

Yönetim kurullarının verimli olması ve dünyadan en iyi uygulamaları benimsemeleri hedefiyle, 2017’de kurulan Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’nden (YÜD) yapılan açıklamada, Türkiye’de milli gelirin yaklaşık yüzde 90’ını üreten aile ağırlıklı şirketlerde uzmanlığa sahip tam bağımsız yönetim kurullarının bulunması, bu şirketlerde hem rekabetçi ve uzun ömürlü yapılar oluşturulmasına katkı sağlarken, bu şirketleri finansal açıdan başarıya taşıyor. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Başkanı Mehmet Sami, “Liyakate dayalı, bağımsız ve etkin yönetim kurulu üyeliğini özendirmek için gerekli alt yapı çalışmalarını yapacağız” dedi.