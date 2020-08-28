28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Basın İlan’dan destek sürüyor
Basın İlan Kurumu yönetim kurulu toplantısında, pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı genel kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.
Bu çerçevede, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumu’nun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın ‘mücbir sebep’ olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.