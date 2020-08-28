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    HaberlerEkonomi Haberleri Basın İlan’dan destek sürüyor
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Basın İlan’dan destek sürüyor

    Basın İlan Kurumu yönetim kurulu toplantısında, pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı genel kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

    Basın İlan’dan destek sürüyor

    Bu çerçevede, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumu’nun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

    Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın ‘mücbir sebep’ olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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