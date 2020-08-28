Basın İlan’dan destek sürüyor

Bu çerçevede, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumu’nun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.



Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın ‘mücbir sebep’ olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.